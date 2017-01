Of Mice & Men: Austin Carlile steigt aus

Weiterlesen Of Mice & Men: Austin Carlile erneut am Rücken operiert Of Mice & Men-Frontmann Austin Carlile hat sich nach seiner zweiten Rücken-OP zurückgemeldet. Die Band musste aufgrund gesundheitlicher Probleme ihres Sängers die geplante Europa-Tour abbrechen. Es war ein schwieriges Jahr für die US-Formation Of Mice & Men und vor allem ihren Frontmann Austin Carlile, der durch seine gesundheitlichen Probleme immer wieder Rückschläge erlitt. Zuletzt brach die Band ihre Europa-Tour ab, da sich der Sänger in den USA am Rücken operieren lassen musste.

Jetzt muss Carlile einen bitteren Schritt gehen – wie er Ende Dezember auf Instagram bekannt gab, wird er Of Mice & Men verlassen.

Der Hintergrund: Seine Gesundheit lässt nicht mehr zu, dass er Shouten kann! Carlile leidet unter dem Marfan-Syndrom, einer Schwächung des Bindegewebes, die den ganzen Körper betrifft. Schon in der Vergangenheit musste er sich schweren Operationen unterziehen, darunter einem Eingriff am Herzen. Jetzt eröffneten ihm seine Ärzte, dass die Risse in seiner Wirbelsäule ein Zeichen dafür seien, dass er nicht mehr Shouten dürfe. „Mein Team hat mir gesagt, dass meine Wirbelsäule und mein Nervensystem permanenten Schaden nehmen würde, wenn ich so weitermache. ”, so Carlile. „Nachdem ich das gehört hatte, realisierte ich, dass ich bei Of Mice & Men aussteigen muss, da ich nicht in der Lage sein werde, unsere alten Sachen zu screamen – oder auch bei neuem Material. Ich kann nicht weitermachen.” Lest das ganze Statement unten!

Of Mice & Men werden nach dem Ausstieg von Carlile als Vier-Mann-Band weitermachen, vermutlich wird der seit einigen Jahren mit der Band tourende Bassist und Sänger Aaron Pauley große Teile des Gesangs übernehmen.