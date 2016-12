Orange Goblin: Benefiz-Konzert für gefeuerte Team Rock-Redakteure

Weiterlesen Team Rock: Verlag meldet Insolvenz an, 73 Mitarbeiter entlassen Der britische Verlag Team Rock (u.a. Classic Rock, Metal Hammer UK) hat Insolvenz angemeldet und 73 seiner 80 Mitarbeiter entlassen. Ben Ward (Orange Goblin) hat eine Crowdfunding-Aktion für die betroffenen Redakteure gestartet. Die britische Sludge-Formation Orange Goblin hat ein Benefiz-Konzert für die kurz vor Weihnachten entlassene Belegschaft des britischen Verlages Team Rock angekündigt. Nachdem der Verlag am 19. Dezember Insolvenz anmeldete, wurden 73 Angestellte, darunter große Teile der Redaktionen von Classic Rock UK, METAL HAMMER UK und Prog Rock UK fristlos und ohne Abfindungen entlassen.

Kurz nach Bekanntwerden der Insolvenz startete der Orange Goblin-Frontmann Ben Ward eine Crowdfunding-Aktion für die ehemalige Belegschaft des Verlages, bei der bis dato mehr als 80.000 Pfund zusammengekommen sind.

Benefiz-Show in Camden

Jetzt wird die Band am 5. Januar in Camden ein Benefiz-Konzert veranstalten. Vonseiten der Band heißt es auf Facebook: “Um noch mehr Geld zusammenzubekommen werden Orange Goblin am 5. Januar ein exklusives Benefiz-Konzert spielen. […] Alle Einnahmen der Nacht werden an die Just Giving-Seite gehen um den Journalisten, die unsere Band und Szene all die Jahre unterstützt haben, etwas zurückzugeben”

Zur Vermeidung von Missverständnissen: METAL HAMMER Deutschland ist von der Insolvenz von TEAM ROCK in keiner Weise betroffen. Bis auf den Namen und frühe gemeinsame Wurzeln gibt es keine geschäftlichen Überschneidungen mit METAL HAMMER UK!