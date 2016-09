Ozzy und Sharon Osbourne haben sich anscheinend wieder versöhnt

Nachdem Sharon Osbourne Anfang des Jahres herausfand, dass ihr Mann und Black Sabbath-Frontlegende Ozzy Osbourne sie mit einer Haar-Stylistin betrogen hatte, schien das Ende eines der schillerndsten Paare der Metal-Welt besiegelt. Sie fand heraus, dass er noch weitere Affären hatte, sagte, sie könnte ihm vielleicht nie wieder über den Weg trauen und er musste anschließend zur Sex-Theraphie.

Doch jetzt sieht es so aus, als ob sich das Paar wieder zusammengerauft hat. In der Late Night-Show von Conan O’Brian äußerte sich Sharon zum Thema und gab zu Protokoll: “Es war nicht so einfach, aber wir haben es hinbekommen. Es ist hart, wenn du ein Abhängiger bist. Er mag zu viel Alkohol, er mag zu viele Drogen, er mag zu viel Sex. Alles ist zuviel, also ist es hart für jemanden, der darunter leidet.”

metalDas ganze Interview gibt es hier im Video: