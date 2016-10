Die absurdeste Metal-Geschichte des Wochenendes kommt heute aus Kalifornien: John Awesome (ja, das ist sein echter Name!) und seine Verlobte Nydia Hernandez wollten ihre Verlobung auf romantischen Fotos in einem Waldstück in der Nähe des Holy Jim Canyon festhalten.

Dort traf das Paar auf die Black Metal-Band Coldvoid, die gerade in voller Corpsepaint-Montur dabei war, Promo-Fotos für ihre aktuelle Demo aufzunehmen.

John Awesome (der beste Name aller Zeiten) sagte gegenüber dem US-Sender ABC: „Während dem letzten Teil unserer Session wurden wir auf ein paar Typen aufmerksam, die Corpsepaint trugen, auf einer Bank saßen und laut Black Metal hörten. Wir haben gedacht, dass es witzig wäre, wenn wir sie dazu bekämen, Teil unseres Shootings zu werden. Also sind wir auf sie zugegangen und haben sie gefragt, und sie haben freudig zugestimmt. Extrem nette Leute. Ich kann mir den Kram nicht ausdenken!”

Auch Coldvoid freuen sich über das Fotoshooting und bedankte sich auf Facebook artig beim zukünftigen Ehepaar Awesome:

Wer könnte bei diesen hervorragenden Fotos aber auch nicht zufrieden sein: