Papa Roach: Neuer Song ‘Crooked Teeth’ veröffentlicht

Die US-Formation Papa Roach hat einen neuen Song des für Anfang 2017 angepeilten, noch unbetitelten F.E.A.R.-Nachfolgers veröffentlicht. ‘Crooked Teeth’ setzt dabei weniger auf die atmosphärischen Backingtracks des Vorgängers, sondern setzt eher auf rockigen, modernen (Nu-)Metal. Und dank der jetzt gefallenen Youtube-Sperren könnt ihr die Nummer auch direkt hören!

Erst kürzlich hatte Frontmann Jacoby Shaddix in einem Interview mit der The Scotty Mars Show verraten, dass das neue Album eine Sound-Veränderung mit sich bringen wird. “Unser Ziel war, mit dieser Platte reinzugehen und alles durchzuschütteln. Es ist unser neuntes – oder zehntes – Album, ich weiß es nicht mal genau. [Es ist das achte, Jacoby. Anm. d. Red.] Und wir wollten einfach nur hingehen und durchdrehen. […] Es klingt so als ob unser erstes Album INFEST im Jahr 2016 ein Baby mit GETTING AWAY WITH MURDER hätte.”

Hört den neuen Papa Roach-Song ‘Crooked Teeth’ hier: