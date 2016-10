Peter Iwers (In Flames): ”Ich bin mit Jesper Strömblad gut befreundet”

In Flames-Bassist Peter Iwers hat sich in einem Interview mit Sticks For Stones über seine Beziehung zum ehemaligen Gitarristen Jesper Strömblad geäußert, der die Schweden kürzlich auf Facebook verbal anging und die Bands als “sinkendes Schiff” bezeichnete. Iwers sagte gegenüber dem Magazin, dass er mit Strömblad immer noch gut befreundet sei und derzeit sogar ein eigenes musikalisches Projekt mit dem ehemaligen In Flames-Gitarristen vorantriebe.

Dabei ordnet er die Worte von Strömblad unter “das hat er nicht so gemeint” ein. “Das Problem ist, dass du vor 15 Jahren noch keine sozialen Netzwerke hattest, also hast du Dinge nur gesagt, wenn du wütend oder frustriert warst. Heutzutage schreibst du sie in die sozialen Netzwerke und jemand findet das sehr schnell und es wird größer als es gemeint war.”, so Iwers. “Er ist ein konstanter Unterstützer von In Flames. Manchmal sagt er blöde Sachen online, aber er meint das nicht wirklich so. Es ist wie ich gesagt habe: Du hast deine wütenden fünf Minuten und dann wünscht du dir, dass du es nicht gesagt hättest. Dann hat es aber die ganze Welt schon gelesen.”