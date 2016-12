Nach seiner Hitlergruß-Affäre im Januar 2016 musste sich Phil Anselmo viel berechtigte Kritik anhören, darunter auch von Rob Flynn und Scott Ian. Aber auch sein ehemaliger Pantera-Kollege Vinnie Paul schlug verbal auf ihn ein. Nun äußert sich Anselmo erstmals seit dem Vorfall zu den Aussagen Pauls.

Vinnie Paul sagte kurz nach der Hitlergruß-Affäre:

Ich kann nicht für Phil sprechen. Er hat eine Menge Dinge getan, die das Ansehen von Pantera befleckt haben und all die Dinge, für die wir einst standen. Und das ist traurig. Aber ich mache weiter mit dem, was ich tue. Und wisst ihr was: Ich kann nicht alles kontrollieren, was dieser Typ tut. Ehrlich, ich habe seit 2000 nicht mehr mit ihm gesprochen.