Am 25. November erscheint das neue Album ALL OF OUR BEAUTY der Münchner Heavy-Metaller Pikes Edge. Mit einer in diesem Jahr neu zusammengestellten Band, bei der vor allem Gitarrist und Songwriter Lukas eine wesentliche Blutauffrischung für den Sound der Formation herbeiführte, will Band-Chef Pike in eine spannende Zukunft aufbrechen.

Hört die neue Pikes Edge-Platte ALL OF OUR BEAUTY bei uns zuerst und exklusiv!