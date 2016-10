Pikes Edge: Seht das Video zu ‘Denial Of Service’ in der Premiere

Die Münchener Metal-Band Pikes Edge veröffentlicht am 25. November 2016 ihr neues Album ALL OF OUR BEAUTY. Seht hier zuerst und exklusiv das Video zum neuen Song ‘Denial Of Service’!

Sänger Pike über den neuen Song:

“Denial Of Service ist ein Song in dem man Stimme gegen Rassismus, Nationalismus, Hass, Kriegstreiberei und Diskriminierung von Menschen erhebt. In diesem Song rufen wir zur “Dienstverweigerung” gegen oben genannte Unmenschlichkeiten auf!

Das Bild stellt uns eine düstere Zukunft vor, eine vom Krieg zerbombte Welt und einer erfolgreichen Jagd nach Kriegstreibern und Blutsaugern, die auf Kosten Anderer Profite schlagen und für die düstere Zukunft verantwortlich sind.”

Die Tracklist von ALL OF OUR BEAUTY

1. Denial Of Service

2. Blind Side Of You

3. Save Me

4. Faded Shadow

5. Tides Of Time

6. Just Go To Hell

7. Hypocrite*

8. House Of Bones

9. Oldboy