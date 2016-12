Poison Idea: Dokumentation über “Kings Of Punk” kommt

Sie waren angetreten “die Angst zurück in den Punk Rock zu bringen”, wie es Melvins-Sänger Buzz Osborn treffend beschriebt: Poison Idea. Mit ihrem Mut zur Hässlichkeit in Musik, Texten und Ästhetik beeinflusst die 1980 von Jerry A. gegründete Band Hardcore- und Punk-Musiker bis heute. Nun soll 2017 eine Dokumentation über die “Kings Of Punk” erscheinen. Seht den Trailer hier.

https://youtu.be/wzWcZDmWYAk Video can’t be loaded: POISON IDEA FILM TRAILER 2016 (https://youtu.be/wzWcZDmWYAk)

Poison Idea lösten sich zunächst 1993 auf, als der Gitarrist Tom “Pig Champion” Roberts (†2006) die Band verließ. Seitdem spielten die Hardcore-Punks wieder einige Konzerte und veröffentlichten 2015 zuletzt ihr Album CONFUSE & CONQUER. Ihr 1986 veröffentlichte Album KINGS OF PUNK brachte ihnen übrigens den Adelstitel ein.