Redaktionscharts 2016: Alexander Volkmer

Alexander Volkmer

Die zehn besten Alben des Jahres:

Metallica HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT After The Burial DIG DEEP Wolfie’s Just Fine I REMEMBERED, BUT THEN I FORGOT Baroness PURPLE Animals As Leaders THE MADNESS OF MANY Carnifex SLOW DEATH SSIO 0,9 Meshuggah THE VIOLENT SLEEP OF REASON Aborted RETROGORE Blues Pills LADY IN GOLD

Die fünf besten Konzerte 2016:

Rammstein, Berlin, Waldbühne Amon Amarth, With Full Force Blues Pills, METAL HAMMER PARADISE Crowbar, METAL HAMMER PARADISE Behemoth, Berlin, Astra Kulturhaus

Das beste Festival 2016:

With Full Force

Aufsteiger des Jahres:

Mantar

Der beste Song des Jahres:

After The Burial ‘Laurentian Ghosts’ (Wait for it…)