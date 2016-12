Redaktionscharts 2016: Dominik Winter

Dominik Winter

Die zehn besten Alben des Jahres:

Expire WITH REGRET Long Distance Calling TRIPS Insomnium WINTER’S GATE Die Young NO ILLUSIONS Strength Approach OVER THE EDGE Prong X-NO ABSOLUTES Suicidal Tendencies WORLD GONE MAD Décembre Noir FORSAKEN EARTH Contra FALSE GODS Dethrone INCINERATE ALL

Die fünf besten Konzerte 2016:

Deez Nuts, München, Backstage Expire, Oberhausen, Resonanzwerk Prong, Köln, Luxor The Mission, Köln, Essigfabrik Parkway Drive, Köln, Palladium

Aufsteiger des Jahres:

Décembre Noir, Die Young, Contra, Spheron, Tausend Löwen unter Feinden, Red Eleven, Wolf Down, Suffer Life, Dethrone, Fallujah, Demonbreed, Dawn Of Disease, Revel In Flesh, Grieved, GWLT, Refusal

Der beste Song des Jahres:

Suicidal Tendencies ‘The New Degeneration’, Lamb Of God ‘Culling’