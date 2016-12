Redaktionscharts 2016: Frank Thießies

Frank Thießies

Die zehn besten Alben des Jahres:

Iggy Pop POST POP DEPRESSION Tiger Army V •••– The Cult HIDDEN CITY Erik Cohen WEISSES RAUSCHEN Blues Pills LADY IN GOLD Dream Theater THE ASTONISHING Avenged Sevenfold THE STAGE D Generation NOTHING IS ANYWHERE The Answer SOLAS Steven Tyler WE’RE ALL SOMEBODY FROM SOMEWHERE

Die fünf besten Konzerte 2016:

Guns N’ Roses + Alice In Chains, Seattle, CenturyLink Field Roky Erickson, Berlin, White Trash AC/DC, Hamburg, Volksparkstadion The Mission, Berlin, PBHF Club Iron Maiden, Berlin, Waldbühne

Das beste Festival 2016:

Rock’n’Ink

Aufsteiger des Jahres:

The Cadillac Three, The Temperance Movement

Der beste Song des Jahres:

Blues Pills ‘I Felt A Change’ in der Live-Version