Redaktionscharts 2016: Gunnar Sauermann

Gunnar Sauermann

Die zehn besten Alben des Jahres:

Gojira MAGMA Oranssi Pazuzu VÄRÄHTELIJÄ Alcest KODAMA Moonsorrow JUMALTEN AIKA Winterfylleth THE DARK HEREAFTER Dark Funeral WHERE SHADOWS FOREVER REIGN Borknagar WINTER THRICE Urfaust EMPTY SPACE MEDITATION Negură Bunget ZI In Extremo QUID PRO QUO

Die fünf besten Konzerte 2016:

Mysticum, Oslo, Inferno Festival My Dying Bride, 70.000 Tons Of Metal + Summer Breeze Misþyrming, Roadburn + Eistnaflug Foreigner, Graspop + Wacken Sinistro, Roadburn

Das beste Festival 2016:

Eistnaflug (IS), Roadburn (NL), Inferno (NO), 70.000 Tons Of Metal (US), Wacken, Party.San, Summer Breeze, Massive Destruction (NO), Eindhoven Metal Meeting (NL), Graspop (BE)

Aufsteiger des Jahres:

Misþyrming, Imperium Dekadenz, Sinistro

Der beste Song des Jahres:

David Bowie ‘Blackstar’