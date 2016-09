ReVamp: Floor Jansen verkündet Ende der Band

ReVamp, die Band von der derzeitigen Nightwish-Frontfrau Floor Jansen löst sich auf. Das gab die Band auf ihrem offiziellen Facebook-Profil bekannt. In dem Statement heißt es: “Nach zwei großartigen Alben ist es leider nicht möglich für unsere Gründungs-Frontfrau eine weitere Band neben Nightwish zu haben. Projekte vielleicht, aber eine Band braucht hundertprozentigen Einsatz, den man unmöglich zwei Bands gleichzeitig geben kann.”

Floor Jansen, die erst vor kurzem verkündete, dass sie ein Kind erwartet, meldet sich auch persönlich zu Wort und ordnet ein: "ReVamp hat so großartige und talentierte Musiker, dass ich sie nicht länger warten lassen möchte, bis ich die Zeit und Energie finde, ein neues Album aufzunehmen. Ich will außerdem den Fans keine falsche Hoffnung machen. ReVamp hat ein kurzes und wechselhaftes aber aufregendes Leben gehabt, aber jetzt ist es an der Zeit, dass neue Bands und Projekte entstehen. Ich möchten jedem, der involviert war, für die Liebe und Hingabe danken!"

ReVamp wurde 2010 nach dem Ende von After Forever von Jansen selbst gegründet und veröffentlichte zwei Alben (REVAMP und WILD CARD).