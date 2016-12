Was lässt sich zu einer Black Sabbath-Best-of-Doppel-CD noch schreiben, was in ihrer fast 50-jährigen Karriere noch nicht über Birminghams beste Söhne und visionäre Vorväter des Heavy Metal und Doom gesagt wurde?

Nun, nicht viel. Außer vielleicht, dass diese Kompilation in enger Zusammen-arbeit mit der Band entstanden ist, sich allein auf die Klassiker-Ära und damit deren Hits sowie so manche weniger offensichtliche Schätzchen konzentriert, und von Experte Andy Pearce (Deep Purple, Saxon, UFO) ein schönes Remastering spendiert bekommen hat. Vinylfreunde kommen zudem noch in einen haptischen Genuss, der die Höchstnote in puncto Aufmachung rechtfertigt. Die sich auf vier LPs ausstreckende Schallplatten-schwergewichtfassung entfaltet sich als sogenanntes „Crucifold“-Klappcover in Form eines Kreuzes. Der große Henry Rollins hat es sinngemäß bereits treffend formuliert:

Du kannst nur dir selbst und den ersten sechs Black Sabbath-Alben trauen. Und wer jene – aus komplett unerfindlichen Gründen – noch nicht im Schrank stehen haben sollte, dem sei mindestens diese Kollektion als veritabler Vertrauensvorschuss ans Herz gelegt.