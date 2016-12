Downfall Of Gaia gehen einmal mehr dorthin, wo es wehtut. ATROPHY ist das vierte Album der Band aus Berlin, Hamburg und New York, und setzt ihrem Schaffen zumindest vorläufig die Krone auf.

Dass sie ein Talent für mäandernde, sich windende Song-Strukturen und weitläufige Klanglandschaften jenseits der Grenzen von Crust, Black Metal und Postcore besitzen, haben die vier Herren bereits in der Vergangenheit ausreichend bewiesen. Wenn Dominik Goncalves Dos Reis das ruhige Intro des Openers ‘Brood’ mit einem markerschütternden Schrei durchfährt und der Blastbeat einsetzt, ist bereits klar, dass in Sachen Dynamik, Laut-Leise-Kontrastierung und klanglicher Intensität wieder einmal Meisterarbeit geleistet wurde.

Mehr denn je treten in diesem Zusammenhang auch Post Metal-Klänge in den Vordergrund und tragen ihren Teil dazu bei, dass ATROPHY vom mitreißenden Riffing in ‘Woe’ bis hin zum sphärischen Instrumental ‘Ephemerol II’ immer wieder aufs Neue begeistern kann. Ganz groß!