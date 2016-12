Nichts Neues bei Freedom Call: Man liebt oder verlacht sie. Auf MASTER OF LIGHT bedienen sie alle Erwartungen von Fans und Gegnern: Käsigste Melodien mit Ohrwurmgarantie, Texte voller Metal-Pathos, mächtige Männerchöre und viel Keyboard, Doublebass sowie flirrende Gitarren. Immer mit der metallenen Klischeekeule, aber nie zu hart.

Anhänger der deutschen Institution dürfen sich über neue, passgenaue Hymnen vom Melodic Metal-Fließband freuen: dem Charme eines ‘Metal Is For Everyone’, des kämpferischen ‘A World Beyond’, des folkig-symphonischen ‘Masters Of Light’ und des pfeilschnellen ‘Riders In The Sky’ kann man sich als Bewunderer alter Helloween-Alben schlicht nicht entziehen; dann wieder erinnern die vor Kitsch und Belanglosigkeit überquellenden ‘Rock The Nation’, ‘High Up’ und ‘Emerald Skies’ allerdings daran, warum man Freedom Call nie so richtig ernst nehmen konnte. Album Nummer zehn bildet dabei keine Ausnahme.