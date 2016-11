Schöne, durchdachte Konzepte, wunderbar anzu-sehende Artworks – alles vorhanden bei den Italienern Hierophant. Nur musikalisch will seit dem Debüt kein Album mehr richtig zünden.

Zwar werden von Jahr zu Jahr die Songs immer kürzer und es gibt stets derbe auf die Fresse, gute Produktionen sind ebenfalls vorweisbar, doch innovativ oder gar ideenreich geht anders. So rumpelt auch MASS GRAVE relativ unspektakulär durch seine (inklusive Beschiss mittels siebeneinhalbminütigen Knatterns am Ende des Schluss-Tracks ‘Eternal Void’) halbstündige Spielzeit und hat in seiner stark Death -Metal-geprägten Charakteristik lediglich drei Songs über drei Minuten im Repertoire, mit denen Hierophant auch mal etwas ge-mäßigter zur Sache gehen – und leider trotz Sängerwechsel auch langweilen, trotz sauberer Arrangements und strukturiertem Vorgehen.

Somit bleiben etwas mehr als eine Handvoll Stücke, die gnadenlos böse und schnell das kranke Sludge-Herz befriedigen können.