Mit einer Stil­bezeichnung tut man sich bei Pikes Edge schwer. Die Münchener lieben zwar hörbar modernen Metal (in Teilen erinnern einige Höhepunkte an In Flames), in der Seele brennt aber auch das Feuer für traditionelle Maiden-Harmonien an den Gitarren sowie den Groove Metal der Neunziger Jahre.

ALL OF OUR BEAUTY besitzt einige Passagen, die absolut überzeugen. Zumindest musikalisch. Was nämlich ein bisschen schade ist: Die erwähnten In Flames-Passagen zeigen die stimmlichen Vorzüge von Frontmann und Namensgeber Pike, die aber leider im sonstigen Verlauf komplett zerbrüllt werden.

Im melodischen Bereich ist er um Welten charismatischer als im harschen. Da kann an den Instrumenten noch so viel Wert auf Hooklines gelegt werden: Wenn im Vordergrund der Bullterrier permanent anschlägt, dringt man nicht zum Grundcharakter der Lieder durch. So verpuffen Momente, in denen Großes hätte entstehen können, größtenteils zu einer Angelegenheit ohne Esprit.