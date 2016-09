Ringworm Snake Church

Mit Human Furnace ein tollwütiger Misanthrop am Mikrofon, dahinter malträtiert eine Horde testosteronaufgeladener Tough Guys ihre Instrumente – Ringworms Alben variieren seit über zwanzig Jahren zugegebenermaßen nur marginal.

Aber: Die Band erweist sich immer wieder aufs Neue als Schmerztöter erster Güteklasse. Wo andernorts Aggressionen gekünstelt und aufgesetzt wirken, nimmt man diesen Hardcore-Veteranen aus Cleveland, Ohio, ihren unbändigen Hass auf eine hassenswerte Welt voller hassenswerter Individuen hundertprozentig ab. SNAKE CHURCH bildet dabei keine Ausnahme. Innovativ wie Tante Emma, aber mit weiterhin ungebremster Wut flegeln Ringworm in selbsterklärend betitelten Kampfansagen wie ‘Destroy Or Create’ oder ‘Angel Of War’ alles nieder, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.

Hier jagt ein akustischer Mittelfinger den nächsten – sei es in Form metallisch-düsterer Riffs, sägender Soli, bedrohlich dengelnder Basslinien, brachialer Galopps, malträtierend-kriechender Grooves oder nicht zuletzt Furnaces herausgekotzten Seelenunheils.

Alle, die die rohe Geradlinigkeit früher Integrity vermissen, schon einmal zu fleischgewordenem Bodensatz degradiert wurden, in beschissenen Beziehungen und/oder Jobs gefangen sind oder lediglich mit offenen Augen durch die Welt marschieren, werden diesen hässlichen, bluttriefenden Bandwurm als Rettungsanker zu schätzen wissen.