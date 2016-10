Was tun, wenn der Arbeitgeber (in diesem Fall Michael Schenker) eine kleinere Auszeit nehmen möchte, zwei seiner Kollegen (Drummer Herman Rarebell und Frontmann Michael Voss) aber gar keine Lust haben zu pausieren, und sich darüber hinaus musikalisch auch noch prächtig ergänzen?

Richtig, man gründet eine gemeinsame Band. Das Line-up komplettiert Bassist Stephan Hinz (ehemals H-Blockx), die Wölfe bestehen also aus alten Hasen. Und die fühlen sich in altbekanntem Terrain bestens zu Hause. ROCK WOLVES agiert in der Schnittmenge aus Midtempo-Hard Rock, leichten Balladen (darunter ein Cover der Heart-Nummer ‘What About Love’) und leicht schnittigen Heavy Metal-Anklängen. Qualitativ gibt es aufgrund der vorhandenen und seit Jahrzehnten unter Beweis gestellten Kompetenzen wie erwartet nichts zu meckern.

Das Trio geht allerdings fast schon routiniert zu Werke, wirkliche Spitzen gibt es selten zu hören (im Gegenzug auch keinen Ausreißer nach unten). Das hat alles Hand, Herz und Fuß, verbreitet aber leider etwas zu wenig Feuer. Von mit-reißenden Nummern wie ‘Out Of Time’ hätten es auf dem Debüt ruhig mehr sein können.