The Amity Affliction This Could Be Heartbreak

Fragt man Fans von The Amity Affliction, was sie an dieser Band besonders mögen, lautet die Antwort oft: die emotionalen und persönlichen Texte.

Shouter Joel Birch verarbeitet darin seine Erfahrungen mit Depressionen, Suizidgedanken und Selbstzweifeln. Auf THIS COULD BE HEARTBREAK vollbringt die Band jedoch das Meisterstück, dass man trotz der Schwere dieser Themen rein gar nichts fühlt. Auf dem fünften Album der Australier ist nämlich alles so glattgebügelt und poliert, dass sämtliche Emotionen förmlich rausgepresst wurden.

Auch wenn das Album mit ‘I Bring The Weather With Me’ (geiles Outro!) und ‘This Could Be Heartbreak’ (absolut catchy Refrain!) von zwei starken Tracks eröffnet wird, die bestimmt bei jeder Rock-Disco die Tanzfläche füllen werden, klingt es, als wären beide Songs anschließend einfach mehrmals mit leichten Variationen aufgenommen worden, um das Album vollzukriegen.

Ein paar Filler weniger, dafür wieder ein bisschen mehr Gefühl, dann finden die Jungs vielleicht auch wieder zu alter Form zurück.