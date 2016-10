Regelmäßigen Besuchern des Euroblast-Festivals könnten die jungen Dänen Vola ein Begriff sein. INMAZES ist eine 52-minütige Reise durch Prog-Gefilde der zugänglicheren Art, die sich zumeist mehr fließend-träumerisch als frickelig darstellt. Überhaupt liegt hier die Kernkompetenz Volas: Die Dänen kreieren schwer riffende Sound-Wände vor träumerischen Melodielandschaften (‘Stray The Skies’, ‘Starburn’), zu welchen sich der an Dredg erinnernde Klargesang sowie eine Prise nostalgisches Keyboard-Geklimper stimmig gesellen.

Besonders in der zweiten Hälfte ihres Werks zeigen sich die Dänen düster-experimentell (‘Emily’, ‘A Stare Without Eyes’) oder schwurbelig-vertrackt (‘Owls’), und preschen mit Djent-Härte sowie Growls voraus (‘Your Mind Is A Helpless Dreamer’). Nichtsdestotrotz behält die Gruppe die Hörbarkeit ihres Materials stets im Auge und garantiert ihren Hörern ein Klangerlebnis der besonderen Art – das nicht nur Euroblast-Gängern, sondern auch Fans von Steven Wilson oder Devin Townsend zusagen dürfte.