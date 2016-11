Seit kurzem läuft Rob Zombies neuer Kinofilm ‘31 – A Rob Zombie Film‘ (Review) in den deutschen Kinos, da kommt auch schon der nächste kreative Output des Meister des Bizarren und Makabren.

Das Video zu ‘Get Your Boots On! That’s The End Of Rock And Roll!‘ zeigt Rob Zombie und seine Band in einer typischen Live-Umgebung, nämlich auf einem Konzert vor tosenden Fans.

https://www.youtube.com/watch?v=43nqQirbCL4

‘Get Your Boots On! That’s The End Of Rock And Roll!‘ ist ein Song aus Rob Zombies aktuellem Album THE ELECTRIC WARLOCK ACID WITCH SATANIC ORGY CELEBRATION DISPENSER. Lest hier unser Review zum Album: