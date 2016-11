Robb Flynn rechnet in Folk-Song mit Donald Trump ab

Aus der Kategorie „gut gemeint, aber nicht besonders gut gemacht“ stammt wohl diese Idee von Machine Head-Frontmann Robb Flynn. Der Musiker zeigt sich nämlich alles andere als zufrieden mit dem überraschenden Wahlausgang in den USA und rechnet mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump in einem Folk-Song ab. Dieser hört sich allerdings an, als ob er ihn sich erst kurz vor der schäbigen “Übungs”-Aufnahme ausgedacht hat, die der Frontmann jetzt auf Youtube veröffentlichte.

Der Song trägt den einprägsamen Titel ‘Bastards’ und richtet sich inhaltlich gegen Homophobie, Rassismus, und gegen so ziemlich alles, wofür die Trump-Adminstration derzeit zu stehen scheint.

Während wir Flynns Ziele in dieser Hinsicht durchaus wertschätzen, fordern wir: Bleib bei deinen Leisten. Als Machine Head-Song wäre die Nummer sicher um einiges sinnvoller.

Seht hier den Anti-Trump-Song ‘Bastards’ von Robb Flynn