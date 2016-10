Rock am Ring 2017: Erste Headliner angekündigt

Jetzt geht es Schlag auf Schlag! Nachdem das Rock am Ring endlich einen Termin verkündete (2. – 4. Juni 2017), stehen jetzt auch eine ganze Reihe von Bands und Headlinern für die 2017er Ausgabe des Festivals fest. Für Metalfans besonders interessant: Headliner sind unter anderem die Nu-Metal-Schwergewichte System Of A Down! Dazu kommen Airbourne, Beartooth, In Flames, Motionless In White, Pierce The Veil, Sleeping With Sirens, Prophets Of Rage, Die Toten Hosen und Broilers.

Der Vorverkauf für Rock am Ring 2017 beginnt am 20. Oktober.

Offiziell wurde nach wie vor kein Veranstaltungsort genannt. In Flames verrieten aber bereits, dass Rock am Ring wohl auch 2017 wieder in Mendig stattfinden wird.