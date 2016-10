Rock Am Ring: 2017 zum dritten Mal in Mendig

Das Ende der Umzugs-Gerüchte: Rock am Ring wird auch 2017 – und damit bereits zum dritten Mal – in Mendig stattfinden. Dies kündigte sich bereits durch einen kleinen Leak an, ist jetzt aber von den Veranstaltern offiziell bestätigt worden. Nach Blitzschlägen mit Verletzten bei Rock am Ring 2015 und 2016 sowie einem damit verbundenen Abbruch in diesem Jahr war spekuliert worden, ob Marek Lieberberg eine Einigung mit den Nürburgring-Betreibern anstrebt, oder gar einen völlig anderen Veranstaltungsort suchen würde.

Jetzt ist klar: Vom 2. bis 4. Juni wird Rock am Ring erneut in Mendig stattfinden. Die Frühbucher-Tickets für Rock am Ring und Rock im Park gehen ab dem 20.Oktober, 10:00 Uhr für 185€ bei Eventim in den Vorverkauf. Hardtickets sind exklusiv unter www.rock-am-ring.com und www.rock-im-park.com erhältlich.

