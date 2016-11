Das Lineup von Rock am Ring und Rock im Park nimmt Gestalt an: Nachdem bereits die Toten Hosen und System Of A Down als Headliner für 2017 feststanden, folgt jetzt der nächste Hammer: Rammstein werden ebenfalls als Headliner auf der Bühne in Mendig stehen. Wir freuen uns erneut auf ein feuriges Vergnügen!

Zudem wurden folgende weitere Bands bestätigt: Beatsteaks, Five Finger Death Punch, Alter Bridge, Genetikk, Thrice, Suicide Silence, Frank Carter & The Rattlesnakes und Slaves.

Metal auf dem Rock am Ring 2017

Für Rock- und Metal-Fans der härteren Gangart findet sich so nach und nach ein stimmiges Lineup zusammen, denn bereits zuvor waren neben zahlreichen Pop- und Hip-Hop-Künstlern auch Acts wie Airbourne, Beartooth, Broilers, Feine Sahne Fischfilet, Five Finger Death Punch, In Flames, Motionless in White, Pierce The Veil, Prophets Of Rage und Sleeping With Sirens bestätigt.

Vom 2. bis 4. Juni wird Rock am Ring erneut in Mendig stattfinden. Die Frühbucher-Tickets für Rock am Ring und Rock im Park gingen am dem.Oktober für 185€ bei Eventim in den Vorverkauf. Hardtickets sind exklusiv unter www.rock-am-ring.com und www.rock-im-park.com erhältlich.

Der aktuelle Frühbuchertarif von 185,- Euro zzgl. Gebühren gilt laut Veranstalter noch bis einschließlich 28. Dezember 2016. Ab 29. Dezember, 00:00 Uhr kostet das 3-Tage-Festivalticket 195,- Euro inkl. Parken, Campen, Vorverkaufsgebühr sowie 10,- Euro rückzahlbares Müllpfand.