Rock am Ring: Termin für 2017 steht fest

Update 11:09 Uhr:

Ob das Absicht war? In Flames haben über ihre offizielle Facebook-Seite eine Veranstaltung von Bandsintown.com geteilt, die das Festival nicht nur in Mendig verortet, sondern die Schweden auch als erste Band für das Festival bestätigt. Der Eintrag auf der Facebook-Seite ist mittlerweile verschwunden, der Eintrag auf Bandsintown ist noch abrufbar.

Originalmeldung

Die Veranstalter des Rock am Ring haben endlich einen Termin für 2017 angekündigt: Das Festival wird vom 2. bis 4. Juni stattfinden. Allerdings: Ein Veranstaltungsort wurde noch nicht bekanntgegeben. Ob “Der Ring” also wieder in Mendig stattfindet, zum Nürburgring zurückkehrt oder an völlig anderer Stelle an den Start geht, wird wohl erst “sehr bald” bekanntgegeben.

Immerhin haben die Rock am Ring-Betreiber ein hübsches Ankündigungsvideo gebastelt, das ihr unten seht.

Das Rock am Ring 2016 musste nach schweren Unwettern und einem Blitzschlag auf dem Festivalgelände, bei dem mehr als 50 Menschen verletzt wurden, am Samstagabend abgebrochen werden. Im Anschluss boten die Festivalveranstalter Rückerstattungen für enttäuschte Besucher an.

Bereits 2015 wurden bei der ersten RaR-Ausgabe in Mendig Menschen durch einen Blitzschlag verletzt.