4 von 6

Platz 3: Ein absoluter Klassiker auf dem niedrigsten Treppchen-Platz: DON'T CLOSE YOUR EYES bildet das Fundament von HORIZONS und DEEP BLUE und in seiner Tracklist finden sich Kleinode wie ‘Romance Is Dead’, ‘Mutiny’, ‘Smoke 'Em If You Got 'Em’ und ‘A Cold Day In Hell’. Starke Platte.

Foto: Promo. All rights reserved.