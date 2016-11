Ronnie James Dio: Witwe Wendy will unbekannte Songs veröffentlichen

In den Privatarchiven des verstorbenen Ronnie James Dio schlummert noch einiges Material aus dem Nachlass der Metal-Ikone. Die Rechte am Großteil davon liegen bei der Witwe Wendy Dio. Diese will nun bisher unbekannte Songs ihres Ehemannes 2017 veröffentlichen.

„(Die Plattenfirma Anm. d. A.) Rhino hat erst kürzlich ein Boxset namens A DECADE OF DIO rausgebracht. darüber hinaus habe ich selbst noch vier Alben, an denen ich die Rechte habe, und wir haben noch einige ganz besondere Schätze in den Archiven, die wir veröffentlichen wollen. Ich denke, Rhino will das im kommenden Jahr veröffentlichen.“

Auch Video-Material liege noch in den Privatarchiven: „Ich habe noch Material von RAINBOW, das wir nicht veröffentlichen dürfen, aber die Sachen sind da. Wir haben fast jede Show aufgenommen.“

Ronnie James Dio als Hologramm

Auf dem Wacken Open Air 2016 konnten die Besucher ein Metal-Novum bestaunen: Ein Hologramm unterhielt die Massen. Als kleines Gimmick zum Schluss unterstützte Dio Disciples ein künstlicher Ronny James Dio. Jetzt taucht bei YouTube ein Video der Performance auf. Überzeugt euch selbst von den Möglichkeiten und Grenzen der Technik: