Scott Ian: Streaming ist für den Anthrax-Kopf jetzt doch in Ordnung

Scott Ian wettert gegen Streaming-Dienste Ob alle Anthrax-Alben über Streaming-Dienste verfügbar sind, weiß Scott Ian nicht. Er nutzt sie sowieso nicht und meint: "Nehmt euer Streaming und schiebt es euch in den Hintern!" Nachdem Anthrax-Kopf Scott Ian noch vor etwas über einem Jahr verbal scharf gegen Spotify und Co. geschossen hatte und den Streaming-Anbietern im Podcast von Jamey Jasta unter anderem empfahl, sich "ihr Streaming in den Arsch zu schieben", scheint er jetzt einen meinungsseitigen U-Turn vollzogen zu haben. Wie der Anthrax-Chef jetzt in einem Interview mit Alt Press (via Blabbermouth) konstatierte, ist er nun schon zufrieden, wenn die Leute die Musik nur nicht stehlen.

“Mir ist egal wie die Leute an ihre Musik kommen, solange sie sie nicht klauen”, so Ian. “Es interessiert mich wirklich nicht, ob du dir Vinylplatten anhörst, oder ob du streamst. Ich bin nicht mehr einer von diesen Leuten, die gegen die Technologie oder die Zukunft sind. Ich war dagegen, bis ich herausgefunden habe wie unser Deal mit Spotify wirklich funktioniert.

“Vor zwei Jahren habe ich sei aus Unwissenheit heraus kritisiert. Dann habe ich gelernt, wie die Dinge explizit für uns arbeiten. Ich weiß nicht, ob das für jede Band funktioniert, aber ich wurde informiert und ich habe Spotify danach sehr in mein Herz geschlossen”, erklärt der Musiker seinen Sinneswandel.

Doch nicht nur das: Grumpy Ian scheint sogar verstanden zu haben, warum viele Menschen die Streaming-Technologie bevorzugen:

“Ich sehe es auf diese Weise: solange wie eine Band dafür bezahlt wird, was sie tut, interessiert es mich nicht wie die Leute an ihre Musik kommen. […] Wenn wir zuhause sind, läuft Musik. Und es ist meistens Spotify über unser Sonos System, bei dem du in jedem Raum Musik hast. Und da es Spotify ist, kannst du zu jeder Zeit hören was du willst, weil sie einfach alles haben. Es ist die beste Sache überhaupt!”

Wenn das keine klassische 180-Grad-Wende ist, wissen wir auch nicht weiter!