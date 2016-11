Seht hier Slipknots brachialen Aufritt vom Knotfest Japan

Seit dem Release von .5: THE GRAY CHAPTER (Review) am 17. Oktober 2014 feiern Slipknot einen Erfolg nach dem anderen und sind quasi ununterbrochen auf Tour. Erst im August dieses Jahres wurde das fünfte Studioalbum der neun Maskenmänner von der amerikanischen RIAA mit Gold ausgezeichnet und zuletzt war die Band in Japan, um dort einen Live-Auftritt hinzulegen, der seinesgleichen sucht.

Knotfest Japan 2016

Vom 05. bis zum 06. November 2016 wurde in Japan das Knotfest ausgetragen. Neben Slipknot traten auch Deftones, Disturbed, Marilyn Manson, In Flames, Lamb Of God, Anthrax und viele weitere Bands auf. Das Knotfest ist ein Festival, das seit 2012 von Slipknot veranstaltet wird. Neben dem Haupt-Festival in Amerika gibt es seit 2014 und 2015 auch noch Ableger in Mexiko und Japan.

Auf YouTube gibt es mehrere Videos von Slipknots Auftritt vom Knotfest Japan 2016, darunter auch ein Mitschnitt von ‘The Shape‘, einem Song, den die Band eher selten live spielt.

https://www.youtube.com/watch?v=Tv0E82PJfhs Video can’t be loaded: Slipknot LIVE Eyeless – Tokyo, Japan 2016-11-05 (https://www.youtube.com/watch?v=Tv0E82PJfhs)

https://www.youtube.com/watch?v=3Ws32RqkX2k Video can’t be loaded: Slipknot LIVE Wait And Bleed – Tokyo, Japan 2016-11-06 (https://www.youtube.com/watch?v=3Ws32RqkX2k)

https://www.youtube.com/watch?v=7YblLoZhjPk Video can’t be loaded: Slipknot LIVE The Heretic Anthem – Tokyo, Japan 2016-11-06 (https://www.youtube.com/watch?v=7YblLoZhjPk)

https://www.youtube.com/watch?v=3_3epqa60S4 Video can’t be loaded: Slipknot LIVE Vermilion – Tokyo, Japan 2016-11-06 (https://www.youtube.com/watch?v=3_3epqa60S4)

https://www.youtube.com/watch?v=6N0KpjGeTj0 Video can’t be loaded: Slipknot LIVE Custer – Tokyo, Japan 2016-11-05 (https://www.youtube.com/watch?v=6N0KpjGeTj0)

https://www.youtube.com/watch?v=Ns50yvZ_xQM Video can’t be loaded: Slipknot LIVE The Shape – Tokyo, Japan 2016-11-05 (https://www.youtube.com/watch?v=Ns50yvZ_xQM)

https://www.youtube.com/watch?v=j2hwR-kI4r0 Video can’t be loaded: Slipknot LIVE Before I Forget – Tokyo, Japan 2016-11-06 (https://www.youtube.com/watch?v=j2hwR-kI4r0)