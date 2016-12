Seltsames Video: Brutaler Moshpit in Rap-Video

Die US-Hardcore-Formation Xibalba verleitet mit ihren brutalen Breakdowns zu einem ebenso brutalen Moshpit – ohne Frage! Aber wie passt das zu diesem Hip Hop-Song? Die drei Rapper A$AP Ferg, Lil Uzi Vert und Marty Baller haben sich für ihr neues Video zu ‘Uzi Gang’ Szenen von einem Hardcore-Konzert geliehen und liefern damit einen seltsamen Anblick.

Hardcore trifft Hip Hop

Der Regisseur Adam Degross hat für das Rap-Musik-Video das Publikum der kalifornischen Hardcore-Band Xibalba beim Tanzen gefilmt. Die Violent-Dancing-Choreografie legte er schließlich über die sogenannten “Trap-Beats”. Dadurch scheint es, als würde das Publikum zu ‘Uzi Gang’ moshen.

Der Xibalba-Frontmann äußerte sich gegenüber CLRVYNT zum entstehen dieser Kombination von Hip Hop und Moshpit: “Der Regisseur ist ein guter Freund von uns”, so Nathan Rebolledo zu seiner Verbindung zu Degross. “Er hat auch schon einige Hardcore- und Punk-Shows in Minneapolis gebucht. So auch uns. Er ist ein großartiger Kameramann und ist mit der Rap-Welt verbunden.”

Die Verbindung von Hardcore und Rap ist selbstverständlich nicht neu. So gab es z.B. bereits in der frühen New York Hardcore-Szene und ihrer DMS-Crew (Madball, Sick Of It All, etc.) weitreichende Verbindungen beider Genre. Das ist dabei freilich nur ein Beispiel für etwaige Überschneidungen.

Slayer und Ice T

Unvergessen auch der Soundtrack JUDGMENT NIGHT zum gleichnamigen Film. Damals fanden sich unter anderem Slayer mit Ice T und Biohazard mit Onyx für gemeinsame Songs zusammen.

Fun Fact: Mit Antonio Williams, dem Sänger der Black Metal-Band Deafheaven, und dem Rapper Kerry McCoy, alias Antwon, trafen jetzt auch diese Welten zusammen – auch wenn das Ergebnis überhaupt nichts mit Metal gemein hat: