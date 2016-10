Sick Of It All: Hört den neuen Song ‘Black Venom’

Am 4. November erscheint WHEN THE SMOKE CLEARS, das mittlerweile 12 Album der New York Hardcore-Veteranen. Jetzt veröffentlichten Sick Of It All den ersten Song ‘Black Venom’.

Mit ihrem kommenden Album feiert Sick Of It All das 30-jährige Bandbestehen und werden ihre Fans nach dem ersten Eindruck auch Anfang November nicht enttäuschen. Vor allem das Erfolgs-Album SCRATCH THE SURFACE kommt einem nach dem ersten Durchlauf von ‘Black Venom’ sofort in den Sinn – und das kann schließlich nichts Schlechtes bedeuten!

Sick Of It All feiern sich

WHEN THE SMOKE CLEARS soll aber dennoch etwas Besonderes werden: Ein aufwendiges 60-seitiges Coffeetable-Artbook, eingebunden in Kunstleder, für das die Bandmitglieder Fotos aus ihren Privatarchiven ausgegraben haben. Außerdem haben Weggefährten wie Davey Havok (Afi), Matt Kelly (Dropkick Murphys) und Dennis Lyxzén (Refused) Liner Notes beigetragen.