Silverstein: Gewinnt LPs von I AM ALIVE IN EVERYTHING I TOUCH

Gerade erst haben Silverstein ihre neue Single ‘Ghost’ veröffentlicht (seht das Video unten), jetzt geht die kanadische Post Hardcore-Formation auf Tour. Unter dem Banner „Rise Up“ werden sie ab dem 19. November gemeinsam mit The Devil Wears Prada, Memphis May Fire und Like Moths To Flames für sechs Dates auch in Deutschland unterwegs sein.

Gewinnt zu diesem Anlass zwei LPs des aktuellen Silverstein-Albums I AM ALIVE IN EVERYTHING I TOUCH!

Wenn ihr gewinnen wollt, schreibt einfach eine Mail mit Namen und Adresse an verlosung@metal-hammer.de, der Betreff ist: “SILVERSTEIN“.

Rise Up Tour 2016

19.11. DE Frankfurt – Sankt Peter

20.11. DE Hannover – Faust 60er Jahre Halle

22.11. DE Hamburg – Markthalle

23.11. DE Münster – Sputnikhalle

24.11. DE Karlsruhe – Substage

25.11. DE Köln – Live Music Hall