Sirenia: Exklusive Song-Premiere zu ‘The 12th Hour’

Am 11. November erscheint das neue Sirenia-Album DIM DAYS OF DOLOR. Jetzt veröffentlichen die norwegischen Symphonic-Metaller ein erster Lyric-Video zum Song ‘The 12th Hour’. DIM DAYS OF DOLOR ist das das achte Album der Band seit Gründung 2001 und das erste nach der Trennung von Sängerin Ailyn, die durch Emmanuelle Zoldan ersetzt wurde, die für die Band schon seit einiger Zeit als Chorsängerin tätig war.

Seht hier das neue Sirenia-Lyric-Video zu ‘The 12th Hour’!