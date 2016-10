Sixx:A.M.: Seht das neue Video zu ‘We Will Not Go Quietly’

Sixx:A.M. veröffentlichen am 18. November ihr neues Album 2. PRAYERS FOR THE BLESSED. Jetzt haben sie die Single ‘We Will Not Go Quietly’ vom PRAYERS FOR THE DAMNED Vol. 1-Nachfolger veröffentlicht. Seht den Clip hier!

Sixx:A.M. – We Will Not Go Quietly (Official Video) from ElevenSevenMusicGroup on Vimeo.

Die 2. PRAYERS FOR THE BLESSED Tracklist:

Barbarians (Prayers For The Blessed) We Will Not Go Quietly Wolf At Your Door Maybe It’s Time The Devil’s Coming Catacombs That’s Gonna Leave a Scar Without You Suffocate Riot In My Head Helicopters

Sixx:A.M.

Die ersten beiden Alben von Sixx:A.M., THE HEROIN DIARIES und THIS IS GONNA HURT – beide erhältlich mit einem gleichnamigem Buch – wurden mehr als 600.000 Mal verkauft und enthielten gleich zwei #1 Radio-Singles (‘Life Is Beautiful’ und ‘This Is Gonna Hurt’)