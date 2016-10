Slash: Legendäre Gitarre wird versteigert

Eine historische Gitarre des Guns N’ Roses-Gitarristen Slash ist aufgetaucht, nachdem sie fast 30 Jahre in der privaten Sammlung des Guns N’ Roses-Technikers weilte. Die Rote B.C.-Rich Warlock war während der Frühphase der Band die Hauptgitarre des Gitarristen. Slash besaß das Instrument seit 1984 und spielte mit ihr unter anderem die allererste Gunner-Show im Troubadour-Club am 6. Juni 1985. Neben weiteren Live-Einsätzen wurde die Gitarren angeblich auch beim Vorspiel des Zylinderträgers bei Poison genutzt. Heute greift der Musiker übrigens meistens in die Saiten einer Les Paul, die neben Zylinder und verspiegelter Sonnenbrille zu den Markenzeichen des Gitarristen gehört.

Legendäres Slash-Material

Zudem umweht die Klampfe ein Hauch von Superhit: Angeblich hat Slash die Warlock genutzt um unter anderem die Riffs von ‘Welcome To The Jungle’ und ‘Sweet Child O’Mine’ zu schreiben und aufzunehmen.

Die Gitarre soll jetzt am 5. November bei Julien’s Auctions versteigert werden!