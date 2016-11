Nach Black Sabbath sind jetzt Slayer dran: Das Fashion-Label „Supreme“ kommt mit einer Kollektion bestehend aus u.a. T-Shirts, Pullover und Kappen.

Slayer x Supreme

Die Hipster-Marke machte die Zusammenarbeit jetzt über ihr Instagram-Profil publik. Original-Aufnahmen von Slayer werden dabei mit einem Kommentar unterlegt. In dem O-Ton heißt es u.a.: „So viel Aggression, so viel Wohlgefühl, so viel Blut, so viele Tränen.“

Slayer for Supreme 📹 @rickysaiz Ein von Supreme (@supremenewyork) gepostetes Video am 6. Nov 2016 um 12:00 Uhr

Alle Teile der Salyer x Supreme-Kollektion findet ihr hier!