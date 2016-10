Slayer: Die merkwürdigste Version von ‘Angel Of Death’ im Netz

Diese 30-Minuten-Version des Slayer-Klassikers ‘Angel Of Death’ vom legendären REIGN IN BLOOD, das erst kürzlich seinen 30. Geburtstag feierte, dürfte die mit Abstand seltsamste Version sein, die wir je gehört haben. Das von Andrew Liles auf eine halbe Stunde aufgeblähte Monster (das damit übrigens die Gesamtspielzeit des Albums nur um knapp vier Minuten verfehlt) besteht hauptsächlich aus dem markanten Hauptriff, welches in einer Endlosschleife abgespult wird. Darunter wird der Songtext auf deutsch von einer weiblichen Stimme vorgetragen.

Klingt so schon bizarr? Dann hört euch das Ding hier mal an:

Das übertrifft sogar noch diese grandiose Radio-Disney-Variante des Slayer-Klassikers: