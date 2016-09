Slayer Vs. Megadeth: Kerry King macht sich über Dave Mustaine lustig

Weiterlesen Kerry King über Dave Mustaine: „Der Typ ist verrückt” Slayer-Gitarrist Kerry King lässt durchblicken, dass er es mit Megadeth-Frontmann Dave Mustaine nicht mal für kurze Zeit aushält. Dass Kerry King nicht viel von der Persona Dave Mustaine hält, ist nichts neues. Die wahrscheinlich erfolgreichsten Jahre des Thrash Metal, in der Frühphase des Genres und den kommenden Jahren, teilten sich vor allem Metallica, Anthrax, Slayer und Megadeth. Das hieß auch für die einzelnen Musiker wie King und Mustaine, miteinander auskommen zu müssen. Rivalitäten blieben da nicht aus.

In einem Interview mit miaminewtimes.com wurde der Slayer-Gitarrist gefragt, wie er die damalige Zeit erlebte und welche Deutungskämpfe es unter den “Big Four” gegeben hätte.