Am 14. Oktober erscheint das neue Album der norwegischen Black-Metaller, die als Comic-Charaktere antreten, ihre Musik als “Trve kvlt Black Metal” bezeichnen und auf diese Weise das finster-metallische Gegenstück der gefeierten Pop-Formation Gorillaz darstellen. Das Konzept der Band basiert auf der Graphic Novel Realm Of The Damned.

Das neue Sons Of Balaur-Album TENEBRIS DEOS könnt ihr jetzt hier, zuerst und exklusiv, im Vorab-Stream hören!