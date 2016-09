Sons Of Balaur: Seht ‘Invocation’ in der exklusiven Video-Premiere

Die Geschichte geht ungefähr so: Sons Of Balaur sind so trve und kvlt, dass sie unbemerkt auf der ersten Welle des Black Metal mitschwammen um jetzt endlich an die Oberfläche gespült zu werden. Ob die “Band” dabei wirklich aus Norwegen kommt, 1992 gegründet wurde und einfach nur zu “Untergrund” für euch war, ist dabei völlig egal.

Sie sind ein Konzept, ein Projekt, eine Vision: Und letztlich verbreiten sie wirklich gute Musik – und das ist doch alles, worauf es am Ende ankommt oder?

Passend zur Graphic Novel REALM OF THE DAMNED – TENEBRIS DEOS ist auch das neue Sons Balaur-Video zu ‘Invocation’ im Comic-Stil gehalten. Seht den kvltig-trven Clip hier zuerst und exklusiv:

Sons Of Balaur – Invocation (Official Video) from Season of Mist on Vimeo.

Das Sons Of Balaur-Ablum TENEBRIS DEOS erscheint am 14. Oktober.