Die kanadische Rock-Formation Nickelback hat sich erneut als verhältnismäßig spaßbefreit gezeigt. Nachdem die Polizei des Örtchens Kensington angekündigt hatte, betrunkene Fahrer nicht nur mit dem üblichen Strafenkatalog, sondern auch mit einer SILVER SIDE UP-Beschallung „auf dem Weg ins Gefängnis” zu bestrafen, schlägt das Imperium jetzt in Form einer beleidigten Rockband zurück. Wie das Klatschportal TMZ berichtet, hat sich die Band an das Police-Departement gewendet, um den Post entfernen zu lassen.

Constable Robb Hartlen, der auch für den ursprünglichen Post verantwortlich zeichnet, wird von Blabbermouth wie folgt zitiert: „Was wir hier versuchen, ist, ein bisschen Humor in die sehr ernstzunehmende Problematik von Trunkenheitsfahrten zu bringen. Was es erreicht ist, dass es die Konversation darüber entzündet, es sorgt dafür, dass jeder mit ein bisschen Humor darüber bescheid weiß … arme Nickelback. Sie müssen die Härte eines National-Witzes ertragen – und ich bin mich sicher, sie weinen bittere Tränen auf dem Weg zurB ank [„Cry all the way to the bank” ist eine englische Redewendung die soviel bedeutet wie „Sie haben etwas beschämendes/trauriges getan, dabei aber gut verdient!”, Anm. d. Red.] ”