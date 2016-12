Spiele-Highlights 2017: Auf diese Games könnt ihr euch freuen!

Januar 2017

Gravity Rush 2 (18. Januar 2017)

Kat und Raven kehren in Gravity Rush 2 zurück und wieder einmal treibt es sie in ein schwindelerregendes Abenteuer, bei dem ihr euch über die Schwerkraft hinwegsetzen könnt und in luftigen Höhen schwebt. Exklusiv für PlayStation 4.

Resident Evil 7 (24. Januar 2017)

Zurück zu den Survival-Horrorwurzeln, das verspricht Resident Evil 7. Der Spieler übernimmt die Kontrolle von Ethan und muss um sein Überleben kämpfen. Eine Ballerorgie wie bei Resident Evil 6 soll es aber nicht geben, stattdessen muss der Spieler Rätsel lösen, sich vorsichtig um Ecken schleichen und sein Geschick nutzen, um den Horror zu überleben. Resident Evil 7 erscheint für PS4, PS VR, Xbox One und PC.

Februar 2017

Nioh (09. Februar 2017)

Das Schwertkunst-RPG stellt eine echte Gameplay-Herausforderung dar. Nioh ließ sich von Spielen wie Ninja Gaiden und Dark Souls inspirieren und bietet anspruchsvolle Nahkampfgefechte im Japan der Sengoku-Zeit. Nioh erscheint exklusiv für PS4.

For Honor (14. Februar 2017)

For Honor spielt in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt und ist ein Online-Hack-and-Slay-Titel, bei dem Geschick, Strategie und Nahkampf-Taktiken von euch abverlangt werden. Erscheint für PS4, Xbox One und PC.

Sniper Elite 4 (14. Februar 2017)

Italien, 1943: In diesem Weltkriegs-Shooter müsst ihr als Soldat und Scharfschütze Gegner ausschalten und das Schlachtfeld zu euren Gunsten nutzen. Wieder mit dabei: Die Röntgenkamera, die eure Kills besonders brutal und kunstvoll in Szene setzt. Sniper Elite 4 erscheint für PS4, Xbox One und PC.

Halo Wars 2 (21. Februar 2017)

Das Echtzeitstrategiespiel im Halo-Universum geht in die zweite Runde. Ihr seid Anführer der Spartan-Armeen und müsst andere Halo-Kämpfer wie Warthogs und Scorpions befehligen, um gegen eine neue Bedrohung aus dem Halo-Universum zu bestehen. Exklusiv für Xbox One und PC.

Horizon Zero Dawn (28. Februar 2017)

In einer postapokalyptischen Welt haben die Maschinen die Macht an sich gerissen. Die restlichen noch existierenden Menschen leben in primitiven Stämmen als Jäger und Sammler und müssen sich gegen furchterregende mechanische Kreaturen unbekannter Herkunft zur Wehr setzen. Horizon Zero Dawn erscheint exklusiv für PS4.

März 2017

Tom Clancy’s: Ghost Recon Wildlands (07. März 2017)

Tom Clancy’s: Ghost Recon Wildlands verspricht eine realistische Schießerfahrung in einer riesigen, offenen Welt, die dem Spieler viele Freiheiten bietet. Angesetzt in Bolivien, hat man viele unterschiedliche Möglichkeiten, Aufträge zu meistern. Für PS4, Xbox One und PC.

Star Trek Bridge Crew (14. März 2017)

Weiterlesen Ersteindruck PlayStation VR: Das kann Sonys virtuelle Realität! Seit dem 13.Oktober 2016 ist das Sony-VR-Headset PlayStation VR für die PS4 auf dem Markt. Wir haben uns in die virtuelle Realität gestürzt und geben in unserem Ersteindruck Auskunft über Aufbau, Einrichtung, Headset und Spiele! Einmal Captain auf der Enterprise sein und mit seiner Crew durch fremde Galaxien reisen! Dieser Traum wird bald Wirklichkeit, denn dieser VR-Titel will das authentische Star-Trek-Feeling in euer Wohnzimmer bringen. Für PS4 und PC.

Tekken 7 (18. März 2017)

Kauft euch lieber schon mal einen neuen Controller, denn Tekken 7 steht in den Startlöchern und bietet 1-on-1-Prügelaction, die nur doch gekonnte Combos und zeitgenaue Attacken wirklich gemeistert werden kann. Tekken 7 erscheint für PS4, Xbox One und PC.

Mass Effect: Andromeda (März 2017)

Fans warten schon sehnsüchtig auf ein neues Abenteuer von Bioware, das das nächste Kapitel im Mass-Effect-Universum einläutet: Das Weltall und fremde Galaxien warten auf euch vor einer spektakulären Kulisse. Mass Effect: Andromeda erscheint voraussichtlich im März für PS4, Xbox One und PC.

South Park: The Fractured But Whole (März 2017)

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe, so heißt der Titel in Deutschland, wird ein Fest für alle Fans von Kenny, Cartman & Co.: Es basiert auf der gleichnamigen Comic-Serie und hat sogar den gleichen Look. Das Spiel stammt aus der Feder von Trey Parker und Matt Stone. Der Spieler schlüpft wieder in die Rolle von New Kid und muss herrlich absurde Abenteuer bestehen. Für PS4, Xbox One und PC.

The Legend of Zelda: Breath Of The Wild (März 2017)

Weiterlesen Nintendo Switch: Neue Gerüchte zur Performance und zum Spiele-Angebot Im Januar will Nintendo neue Infos zur Switch präsentieren. Jetzt gibt es neue Gerüchte zur Leistung und zu kommenden Spielen. Der neueste Zelda-Teil entführt den Spieler in eine schöne, aber auch gefährliche Open-World voller magischer Kreaturen und Rätsel. The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild wird vermutlich einer der Launch-Titel für die Nintendo Switch und erscheint aller Voraussicht nach im März 2017 sowohl für die Nintendo Switch als auch den Vorgänger Wii U.

Outcast – Second Contact (März 2017)

Das HD-Remake des von Fans und Kritikern gefeierten Action-Adventure Outcast aus dem Jahr 1999 entführt den Spieler wieder in die Welt Adelpha, wo Söldner Cutter Slade die Erde retten, sich aber auch mit der außerirdischen Flora und Fauna arrangieren muss, die ihm nicht immer wohlgesonnen ist. Für PS4, Xbox One und PC.

Dezember 2017

Shenmue 3 (Dezember 2017)

Im dritten Teil der preisgekrönten Reihe muss der Spieler in der Rolle von Teenage-Martial-Artist Ryo Hazuki im China der 1980er Jahre den Mord an seinen Vater aufdecken. Das Open-World-Gameplay mit Elementen aus Action, Adventure und Rollenspiel verspricht viel Abwechslung. Shenmue 3 erscheint für PS4 und PC.

Noch ohne Datum

Crackdown 3

Days Gone

Detroit: Become Human

Friday The 13th: The Game

God Of War

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Injustice 2

Metal Gear Survive

Outlast 2

Prey

Quake Champions

Red Dead Redemption 2

Scalebound

Spider-Man

State Of Decay 2

Uncharted 4: The Lost Legacy

Vampyr