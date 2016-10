Starkes Death Metal-Cover von Metallica-Hit ‘Trapped Under Ice’

Das zweite Album RIDE THE LIGHTNING gehört zu den absoluten Klassikern aus dem Hause Metallica. Neben vielen anderen Hits ist auch ‘Trapped Under Ice’ ein Fan-Liebling – und genau dieser Song wurde jetzt von der Death Metal-Formation Nightkin, die von dem ehemaligen The Black Dahlia Murder-Basser David Lock angeführt wird, aufbereitet. Das Ergebnis ist das vermutlich beste ‘Trapped Under Ice’-Death Metal-Cover, das je aufgenommen wurde.

Stampede by Nightkin Nightkin können noch mehr als nur Metallica

Auf der EP STAMPEDE finden sich außerdem noch Slayer (‘Silent Scream’) und King Diamond (‘Welcome Home’)