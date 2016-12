Steel Panther: Neues Album verspätet sich

Stark sein: Das ursprünglich für Februar geplante vierte Studioalbum der Glamrocker wird jetzt erst einen Monat später veröffentlicht. Hintergrund sind Alkoholprobleme von Schlagzeuger Stix Zadinia.

Eigentlich sollte LOWER THE BAR am 24. Februar 2017 erscheinen, Fans müssen sich stattdessen jetzt ein neues Datum im Kalender markieren. Neuer Veröffentlichungstermin ist nun der 24. März 2017. Die Band entschloss sich dazu, nachdem Drummer Stix Zadinia heute aus der Entzugsklinik entlassen wurde, um seine Alkohol-Sucht in den Griff zu kriegen. Dazu schreibt er:

Nach Monaten auf Tour hat meine Liebe für Whiskey und Chipotle mich und meinen Magen erwischt. Ich möchte mich bei Freunden, meiner Familie und besonders Satchel entschuldigen, dessen untere Koje im Tourbus leider meinen explosionsartigen Durchfall abbekommen hat. Jetzt, wo ich meinen Kopf und meinen Darm leeren konnte, bin ich bereit für unsere ‚Girls In A Row Tour‘ 2017.

Dass Fans einen Monat warten müssen, ist natürlich ärgerlich, dafür sind es umso erfreulichere Nachrichten, dass es Stix nun wieder besser geht. Obendrauf haben Steel Panther auch noch ein neues Lyrics-Video veröffentlicht.

Steel Panther: Anything Goes