Summer Breeze 2017: Alle Infos zum Open-Air-Festival

Datum

2017 feiert das Summer Breeze seinen 20. Geburtstag. Es findet vom 16. bis zum 19. August 2017 statt.

Veranstaltungsort

Das Summer Breeze wird auch 2017 auf dem Flugplatz des Aeroclubs Dinkelsbühl stattfinden.

Adresse:

Flugplatzstr. 1

91550 Dinkelsbühl

Preise & Tickets

Wenn ihr bis zum 31.01.2017 ein Ticket kauft, bekommt ihr es zum Frühbucherpreis von 99 EUR (inkl. Camping und Vorverkaufsgebühr). Ab dem 01.02.2017 beträgt der reguläre Preis für das Ticket dann 111 EUR (inkl. Camping und Vorverkaufsgebühr). Wenn ihr mit dem Auto anreist: Ein Parkticket muss einzeln erworben werden und kostet 10 EUR pro Fahrzeug.

Als kleinen Bonus erhalten die ersten 10.000 Personen, die ein Festivalticket bestellen, die kostenlose DVD „Summer Breeze 2015“ mit Clips von Nightwish, Trivium, Powerwolf und vielen weiteren Künstlern. Mit dabei sind Reportagen und Interviews.

Lineup

Viele hochkarätige Bands werden auf dem Summer Breeze 2017 auftreten, darunter beispielsweise Megadeth, Dark Tranquillity, Amon Amarth und Kreator. Die vollständige Liste der bisher bestätigten Bands findet ihr hier:

Amon Amarth

Amorphis

Asphyx

August Burns Red

Black Label Society

Chelsea Grin

Children Of Bodom

Cryptopsy

Dark Tranquillity

Decapitated

Delain

Der Weg einer Freiheit

Devin Townsend Project

Eluveitie

Emil Bulls

End Of Green

Epica

Excrementory Grindfuckers

Fiddler’s Green

Firkin

Fit For An Autopsy

Gorguts

Haggard

Hail Of Bullets

Hatebreed

Havok

Heaven Shall Burn

In Extremo

Knorkator

Kreator

Life Of Agony

Megadeth

Memoriam

Mgła

Miss May I

Mono Inc.

Moonspell

Obituary

Possessed

Primal Fear

Revocation

Sacred Reich

Sonata Arctica

Suffocation

Terror

Tesseract

Vital Remains

Whitechapel

Wintersun

Timetable

Der Timetable zum Summer Breeze 2017 wurde noch nicht veröffentlicht. Sobald dieser steht, werden wir den Artikel entsprechend für euch aktualisieren.

Anreise

In den Jahren 2015 und 2016 gab es die Möglichkeit, bereits am Dienstag anzureisen. 2017 wird die Tradition hoffentlich wieder fortgesetzt. Das heißt für euch, das am Dienstag (15. August 2017) die Zufahrtsschleusen von 10:00 bis 22:00 Uhr geöffnet sein werden. Allerdings wird für alle Früh-Anreiser auch ein Logistikkosten-Beitrag von 10 EUR pro Person fällig.

Sollten sich die Informationen bezüglich der Anreise noch ändern, halten wir euch hier natürlich auf dem Laufenden.

Trailer